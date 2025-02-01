Canavar babanın tahliye sevinci çok kısa sürdü

İzmir'de çocuklarının boğazına bıçak dayayıp, boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak tehdit edip tutuklandıktan sonra ilk duruşmada tahliye edilen canavar babanın sevinci kısa sürdü. Kan donduran olayda Şiyar Alpaslan (32) biri 7 diğeri 3 yaşında olan iki evladının boğazına bıçak dayayıp boşanma aşamasındaki eşi Fatma Alpaslan'ı (26) görüntülü arayarak adeta kabusu yaşatmıştı. Kısa sürede yakalanıp tutuklanan canavar baba, ilk duruşmada tahliye edildi.

ŞİKAYET ETMİŞTİ

Karar şok etkisi yaratırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına jet kararla itiraz etti. Başsavcılığın itirazı kabul edilince, cani baba cezaevinden tahliye edilmeden tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kamuoyunda "cani baba" olarak tanınan Şiyar Alpaslan'ın tahliye edilmemesi büyük sevinç yarattı.

İzmir'de geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alpaslan, 2 çocuğunun eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp, Burdur'a gitti. Şiyar Alpaslan, 18 Kasım 2024'te eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayıp yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp, tehdit etti. Fatma Alpaslan, emniyete gidip bu görüntüleri göstererek boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi oldu.