Dr. Gizem bebeğini doğduğu hastanede dünyaya getirecek

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan ve doğduğu hastanede görev yapan Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gizem Durmazoğlu Şahin (33), kendi bebeğini de aynı hastanede dünyaya getirmek için gün saydığını belirtip, "Bebeğim ve benim için çok özel bir yer olacağını düşünüyorum" dedi. Gizem Durmazoğlu Şahin, 1992 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Şahin, mezun olduktan 1 yıl sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümü'nde asistan olarak görev aldı.

ANNESİNİN YOLUNDA

Daha sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan Şahin, 10 ay önce doğduğu hastaneye atandı. Doğduğu hastanede görev yapan Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şahin, burada kendi bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor. 35 haftalık hamile olduğunu dile getiren Şahin, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kendisi için özel bir yer olduğunu belirtip, "Annem doğumunu burada yapmış. Asistanlık için tercihlerimin arasında zaten İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi vardı. 2024'ün mart ayında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaya başladım. Şu ansa 35'inci haftada olduğum gebelik sürecim devam ediyor. Ben de annem gibi bu hastanede doğum yapmayı planlıyorum" diye konuştu.