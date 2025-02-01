Efehan yeni yaşında yeni bir hayat istiyor

İzmir Selçuk'ta, birkaç gün önce 6. yaşını ailesi ile buruk şekilde kutlayan Efehan Akyüz tüm gücüyle DMD ile savaşıyor. Her şeyden habersiz yaşama tutunmaya çalışan minik Efehan'a 2024 Haziran ayında genetik kas hatalığı 'Duchenne Musküler Distrofi' (DMD) teşhisi konulmasının ardından Akyüz ailesi oğullarını yaşatabilmek için adeta seferberlik ilan etti.

6 YAŞINDA KONUŞAMIYOR

Yurt dışındaki gen tedavisi için valilik izinli kampanyanın çok yavaş ilerlediğini ve yaklaşık 4 ayda sadece yüzde 5 seviyelerine ulaşıldığını belirten anne Bahriye Akyüz (42) "Minik kahramanım, yaşıtları gibi koşup, futbol oynamak yerine küçücük bedeniyle DMD ile mücadele ediyor. Her geçen gün kasları biraz daha eriyor. Ne olur kampanyamıza destek olun. Efehan'ı yaşatalım" dedi. Eşi Ahmet Akyüz'ün (44) bir otelde aşçı olarak çalıştığını ve Efehan'ın 9 yaşında Enes adında bir ağabeyinin bulunduğunu anlatan gözü yaşlı anne, "Bütün günümü Efehan'a ayırıyorum. Ana sınıfına gidiyor ancak yaşıtlarından çok geride hatta henüz konuşamıyor bile. Oğlumun tek umudu, DMD tedavisinde çığır açan 'Elevidys' adlı gen tedavisinde. Bu tedavi yöntemi Efehan'ın kas fonksiyonlarını koruyarak hastalığın ilerlemesini yavaşlatacak. Ne yazık ki bu tedavinin maliyeti 2.9 milyon dolar (yaklaşık 103 milyon TL). Yardımseverlere sesleniyorum, bu zorlu yolculukta Efehan'ı yalnız bırakmayın. Sizlerin desteği, onun hayatını değiştirecek. Hayallerine güç olabilir, onun geleceğini aydınlatabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden yürüttüğümüz kampanya ile sesimizi herkese duyurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.