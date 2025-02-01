İzmir kruvaziyer seferleri kaldırılıyor

13 Mayıs 2024 yılından itibaren yeniden İzmir Limanı'na gelmeye başlayan kruvaziyer gemilerinin kente artık gelmeyeceği bilgisi şok etkisi yarattı. İzmir Limanı'na gelen şirketin kruvaziyer yolcularını 2025 nisan ayından itibaren İzmir destinasyon seferlerini planlamalarından çıkarması ve tamamen Kuşadası Limanı'na yönelmesi başta Kemeraltı esnafı olmak üzere tüm kentte bomba etkisi yarattı. Birkaç ay daha planlanmış seferlerine devam eden şirketin nisan ayından sonra yeni sezonda İzmir'i tur listesinden kaldırdığı ortaya çıktı. Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, yolcular arasında yapılan anketlerde, İzmir'in düşük puan aldığını söyledi. Başkan Öztürk, turistlerin gittiğimiz yerleri beğendik açıklamalarına rağmen, ancak taksi, otobüs hizmeti ve bazı esnafla ilgili olumsuz geri bildirimler alındığını belirtti.

'DETAYLAR İYİLEŞTİRİLMELİ'

Deniz Ticaret Odası toplantısında konuşan ve yolcuların memnuniyet anketi gibi nedenlerden İzmir destinasyonunun kapatıldığını belirten Başkan Yusuf Öztürk "İzmir için bu sektörü istiyorsak, buna göre karar verilmeli ve bu doğrultuda adımlar atılmalıdır. Taksicisinden işportacısına, tüm detaylar iyileştirilmelidir" diye konuştu. İzmir Limanı'na Ocak-Ekim döneminde 57 gemi ve 150 bine yakın yolcu geldiğini dile getiren Öztürk, "Yolcu sayısı geçen yılın 5 katına ulaştı. Bana göre az. Ama sıfırdan bu noktaya geldik. İzmir'in 500-600 bin yolcu yaptığı yıllar oldu. İzmir, 3 yıl üst üste Avrupa'nın en iyi destinasyonu seçildi. Egeport Kuşadası Limanı aynı dönemde 488 bin gemi ve 702 bin yolcu ağırladı. Çeşme Ulusoy Limanı'na toplam 73 seferde 30 binden fazla yolcu geldi. İzmir'de gezecek yer yok" dedi. "Ege kıyıları ile Yunan adaları feribot seferlerinde ise bir sezonu geride bıraktık" diyen Öztürk, "Çeşme-Sakız hattında 174 bin yolcu, Kuşadası-Samos hattında 122 bin yolcu, İhsan Alyanak ve Aziz Sancar gemileri ile İzmir Limanı-Midilli arasında 15 binden fazla yolcu seyahat etti" diye konuştu. Kemaraltı esnaflarından Yiğit Efe ise "Bu gemilerin gelmesi ve yolcuları bizim can suyumuzdu. O kadar cirolarıma büyük bir katkısı vardı antlatmak mümkün. Memnuniyet anketlerinden bizi tercih etmelelerine üzüldüm. Biz Türk misafirperliğinde en iyi şekilde ağırladık. Bizim çiin büyük kayıp. Kentin yöneticilerinin birlik olması ile tekrar gelmesi o gemilerin en büyük arzumuz" dedi.

Yalçın Ata

Tarihi Kemeraltı Çarşısı Esnaf Birliği Bakanı Semih Girgin "Kruvaziyer gemileriyle gelen yolcuların tekrar gelmeleri için herkes elinden geleni yapmalı" dedi.

Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf öztürk

ESNAF KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERECEK

Kruvaziyer gemilerinin Nisan ayından itibaren kente gelmeyecek olmasının esnaf açısından şu anda telafi edilemez büyük bir kayıp olduğunu belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yalçın Ata da, "Önce esnaf da kendine çeki düzen verecek. Bunun için ne gerekiyorsa yapılacak. Bu yolcuların tekrar İzmir'e ayak basması ve kentimize gelmesi için İzmir'i dinamikleri olarak ne yapılması gerekiyorsa buz hazırız. Bunun için esnafın turistlere nasıl davranacağı ve ağırlayacağı ile ilgili çalışmalar yapılacak. Bu konu ile ilgili hangi birimlerle birlikte olacaksak hazırız" dedi.