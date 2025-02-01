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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 1 Şubat Cumartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 1 Şubat Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İşte 1 Şubat Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 1 Şubat Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte 1 Şubat Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 1 Şubat Cumartesi

11:00 - 14:00
BAYINDIR / İZMİR
Hasköy

11:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Hisarköy

10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Naldöken

9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnkılap

10:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu

İzmir’de elektrik kesintisi 1 Şubat Cumartesi

10:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler

9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre

9:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı

11:10 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bayramlı
Kamberler
Yenikurudere

9:30 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Çatak

16:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Karadere

İzmir’de elektrik kesintisi 1 Şubat Cumartesi

9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Buruncuk
Çavuş
Kesik
Musabey
Yıldırım

9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
Gölcük

11:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik

11:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Atalan
Bülbüldere

11:00 - 17:00
URLA / İZMİR
Torasan

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