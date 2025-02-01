İzmir’de elektrik kesintisi 1 Şubat Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte 1 Şubat Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte 1 Şubat Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
11:00 - 14:00
BAYINDIR / İZMİR
Hasköy
11:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Hisarköy
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Naldöken
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnkılap
10:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu
10:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre
9:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı
11:10 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bayramlı
Kamberler
Yenikurudere
9:30 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Çatak
16:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Karadere
9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Buruncuk
Çavuş
Kesik
Musabey
Yıldırım
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
Gölcük
11:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik
11:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Atalan
Bülbüldere
11:00 - 17:00
URLA / İZMİR
Torasan