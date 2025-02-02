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Haberler İzmir O güne dikkat! Ege'de sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

O güne dikkat! Ege'de sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de 4 Şubat'tan itibaren hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece azalacak.

AA

Giriş Tarihi:

O güne dikkat! Ege’de sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de hava sıcaklıklarının 4 Şubat'tan itibaren 6 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

İl merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

sıcaklık (salı)sıcaklık (çarşamba)
İzmir10/124/9
Aydın8/155/12
Manisa5/72/6
Balıkesir2/70/4
Çanakkale6/82/6

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