O güne dikkat! Ege’de sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de hava sıcaklıklarının 4 Şubat'tan itibaren 6 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

İl merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle: