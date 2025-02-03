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Haberler İzmir Gülsüm nine o buluşmayı anlattı: O anda kalbim duracak gibi oldu

Gülsüm nine o buluşmayı anlattı: O anda kalbim duracak gibi oldu

Kendisiyle ilgili gazetemizdeki haberi okuyan Gülsüm Sakallı, “Başta Yeni Asır olmak üzere, beni dünyanın en mutlu insanı yapan herkese teşekkür ederim” dedi.

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

Gülsüm nine o buluşmayı anlattı: O anda kalbim duracak gibi oldu

BAŞKAN Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere geldiği İzmir'de kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü. Yaşlı kadının elini öpen Erdoğan, "Hiç evladı yok diyorlar, ben varım" dedikten sonra Türkiye'nin gündemine oturan Gülsüm Nine, buluşma anını Yeni Asır ile paylaştı.

Gülsüm nine o buluşmayı anlattı: O anda kalbim duracak gibi oldu

GÜLSÜM Nine, "Cumhurbaşkanımız odaya girdiği anda büyük bir sessizlik oldu. 'Maşallah maşallah' diyerek gelip elimi öptüğü anda kalbim duracak sandım. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Dilek ve dualarım gerçekleştiği için o kadar mutlu oldum ki anlatacak sözcük bulamıyorum" dedi.

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