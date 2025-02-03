İzmir Mil-Diyanet Sen’den imza kampanyası

İZMİR'DE toplanan Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışmaları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyeleri, LGBT derneklerinin kapatılması için imza kampanyası başlattı. Mil-Diyanet Sen İzmir Şubesi Buca ilçesinde kurdukları stantta, LGBT derneklerinin kapatılması için imza topladı. Mil-Diyanet Sen İzmir İl Başkanı Bekir Doğan burada yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın LGBT ile mücadele edeceklerine dair ifadelerine vurgu yaptı. 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Doğan, "Bizler de ailede ve toplumda yaşanan sosyal çürüme ve ahlaki yozlaşmayı önlemeye ilişkin ciddi çalışmalar yürüten Mil-Diyanet Sen olarak, Cumhurbaşkanımıza destek olmak için bu imza kampanyasını başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.