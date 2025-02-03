‘İzmir yüzyılımızın öncü şehirlerinden olacak’

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin 8. Olağan İzmir İl Kongresi'nde güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Saygılı'nın merak konusu olan yönetim listesi de belli oldu. Mevcut yönetimin yaklaşık yarısı değişirken, Saygılı'nın listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Saygılı, "Kongremiz çok başarılı geçti. Biz hazırız. İzmir'i yüzyılın öncü şehirlerinden biri yapacağız" dedi. AK Parti İzmir 8. Olağan Kongresi için, AK Partililer hafta sonu Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nu doldurdu. Mevcut il başkanı Bilal Saygılı tek aday olarak seçime gitti. 533 delegenin oy kullandığı kongrede yeni yönetimde yer alan isimler de netleşti.

SÜRPRİZ İSİMLER YER ALIYOR

SAYGILI'NIN listesinde mevcut yönetimden; partinin tecrübeli ismi İl Başkan Yardımcısı Mirhan Bedir'in yanı sıra, İzmir Taksiciler Odası Başkanı Erkan Özkan, Hakan Karataş, İl başkan yardımcısı Hayrettin Uçak, il başkan yardımcısı Feyim Özçelik, İl başkan yardımcısı Safa Narlı, Hüseyin Baran, il sekreteri Cüneyd Dayhan, il başkan yardımcısı Berrin Kafalı, Mahmut Badem, Hasan Çömlekçi, Muammer Başkan, Özcan Tekin, Rahmi Taştan, Ömer Az, Mustafa Beşer, Ekrem Selimler, Hikmet Kaya, Metehan Yeğen, Necdet Heppekcan, Necla Çeşnial, Tuğbanur Atılgan, Yakup Karaca yer aldı. Yönetime yeni giren ve dikkat çeken isimler ise; İZSİAD Başkan Yardımcısı Mukaddes Çelik, Kadın kollarından Zuhal Ersöz, Konya Ticaret Odası Meclis Başkanı Tahir Büyakhelvacıgil'in oğlu EGİAD eski yönetim kurulu üyesi Serhat Büyükhelvacıgil, Çiğli Belediye Başkan adayı olan Murat Gökçekaya, Avukat Esra Etlik, iş insanı Şaban Bolat, sivil toplumdan Abdurrahim Temelli, Gençlik Kolları eski İl Başkanı Recep Taslak oldu.

'ÇOK BAŞARILI BİR KONGREYDİ'

Başkan Erdoğan'ın kendisini aynı göreve aday göstermesinin sevincini yaşadığını ve 'Siyasetin tek limanı ahlaktır' diyen Saygılı, "Çalışmalarımızı kariyer değil kader üzerine inşa ettik. Kötülükten nefsimizi men edeceğiz. Kongremiz çok başarılı geçti. 30 ilçemizin kongrelerini de demokratik olgunlukla tamamladık" ifadelerini kullandı. Saygılı, İzmir'de AK Parti'nin 494 bin üyesi bulunduğunu, bu üye sayısını 700 bine çıkartacakları ifade etti.