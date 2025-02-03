Meteoroloji’den İzmir’de soğuk alarmı

METEOROLOJİ tarafından yeni hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre Şubat ayı itibarıyla soğuk hava Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları 15 dereceye kadar düşecek. Soğuk havanın etkisi günlerce sürecek. Öte yandan İstanbul ve Ankara dahil birçok il için kar yağışı bekleniyor. Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de hava sıcaklıklarının 4 Şubat'tan itibaren 6 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği belirtildi.