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İzmir'de 2 kişi arasındaki tartışmada kan döküldü

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki kişi arasında bilinmeyen sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Ağır yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de 2 kişi arasındaki tartışmada kan döküldü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Alabaş mevkisindeki kıraathanede Erdem Akbay (50) ile A.Y. (41) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., silahla Akbay'ı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir’de 2 kişi arasındaki tartışmada kan döküldü

Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. A.Y.'nin jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

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