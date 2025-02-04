İzmir’de terör örgütü PKK’ya operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü. PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda; açık kaynaklarda, sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 10 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Şüphelilerden 9'u yakalandı, 1 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca ve 129 fişek, 4 kesici alet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.