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Haberler İzmir Menemen'de feci kaza: 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Menemen'de feci kaza: 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA

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Menemen’de feci kaza: 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Buruncuk Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Nuray Dumanlı idaresindeki 35 MAT 18 plakalı motosiklet, Buruncuk köy yolundan İzmir-Çanakkale yoluna girmek isterken, Menemen istikametinden Aliağa yönüne doğru gelen M.Ç. (57) yönetimindeki 35 CDE 349 plakalı çekici araçla çarpıştı.

Menemen’de feci kaza: 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Yaşanan feci kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 yaşındaki Nuray Dumanlı'nın hayatını kaybettiği ifade edildi. Çekici aracı süren M.Ç. ise gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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