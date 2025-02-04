Uzmanından Ege Denizi’ndeki depreme ilişkin uyarı: Vatandaşlarımız tedbir alsın

'VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİR ALMASINDA FAYDA VAR'

Depremler her ne kadar küçük de olsa 2020'deki İzmir depreminde hasar görmüş ama farkına varılmamış binaların ya da zaten zayıf olan binalarda risk olabileceğini işaret eden Prof. Dr. Arslan, "Küçük de olsa sarsıntılardan dolayı bina içerisindeki çeşitli objelerin, kütüphaneler gibi, gardıroplar gibi düşme riskleri olabilir. Bunlar da yaralanma veya can kayıplarına yol açabilir. Bununla ilgili vatandaşlarımızın tedbir almasında fayda var" dedi.

'BÖLGEDE VOLKANİK HAREKETLENME OLDUĞU BİLİNİYORDU'

Prof. Dr. Arslan, Santorini Yanardağı'nın patlayabileceği öngörülerine ilişkin de "Ege Denizi'ndeki depremlerin 28 Ocak'ta başladığını biliyoruz. Zannediyorum ilk başladığı anda Atina Teknik Üniversitesi'nin yayımladığı bir rapor vardı bununla ilgili. Bu bölgede, deniz altında bir volkanik hareketlenmenin olduğu aralık ve ocak ayının başlarında biliniyordu ve daha önceden de bir titreşim ve takip sonucunda bir hareketlenmeyi zaten fark etmişler. Dolayısıyla da şimdi adayı boşaltıyorlar. Volkan, deniz tabanına yakın bölgelerde 10 kilometrelik aralıktaki bir bölgede küçük kırılmalara yol açar. Arka arkaya minik minik kırılmalara sebep olur. Bunlar da küçük küçük depremlere sebep oluyor sadece. Dolayısıyla da öyle büyük bir volkanik püskürme gibi bir şey beklemiyoruz" diye konuştu.