Uzmanından Ege Denizi’ndeki depreme ilişkin uyarı: Vatandaşlarımız tedbir alsın

Ege Denizi'nde 28 Ocak itibarıyla yoğunlaşan sismik hareketlilik sonucunda bölgedeki deprem sayısı 400'ü geçti. Gazi Üniversitesi DEMAR Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, Yunanistan'ın Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan depremlere ilişkin, "Ege Denizi'nin oluşumunda zaten deprem serileri var. Haftalar, aylar, hatta yıllar süren depremlere 'deprem fırtınası' diyoruz. Deprem fırtınası ise Ege Denizi ve Ege Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin, Türkiye ve Yunanistan'ın özellikle alışık olduğu bir durum. 2011 yılında yine aynı Santorini Adası'nda ve çevresinde meydana gelen bir deprem var; 7.7- 7.8 şiddetinde bir deprem. Bu depremin süresi yaklaşık olarak 14 ay. 14 ay boyunca sarsıntılar devam etmiş. 14 ayın sonunda da durmuş. Bu Ege'deki olan depremler, bizim iki yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi depremler değil. Karakteristik olarak onlardan çok farklı. Buradaki fay hareketi ve deprem kaynağı birazcık farklı. Burası mekanik bir fay hareketi şeklinde değil, volkanik bir hareketlenme ile beraber meydana gelen depremler bunlar. Bu depremler ağırlık olarak 4, 4.5, 5, en fazla 5.5 şiddetindeki depremlerdir. Yıkıcı depremler değildir. Ancak sayıca çok fazla, psikolojik etkisinin çok yüksek olduğu depremlerdir" dedi.