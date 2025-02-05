Ege’nin başkanlarından deprem zirvesi! Acil eylem planı hazır

Ege Bölgesi'ndeki 5 büyükşehir belediye başkanı İzmir'de gerçekleştirilen "Deprem Acil Eylem Planı Toplantısı"nda buluştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında yapılan toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Genel Sekreteri Süleyman Tarık Balyalı katıldı. Toplantıda Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik görüşülerek olası bir afette yapılması gerekenler konuşuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, toplantının ardından gazetecilere, Ege Denizi'ndeki depremlerin bölgede hareketlilik oluşturduğunu söyledi.

KRİZ MASALARI OLUŞTURULDU

Toplantının ardından çeşitli kararlar aldıklarını ifade eden Zeybek, şunları kaydetti: "İlgili belediyelerimizin itfaiye daire başkanları, afet koordinasyon merkezi yetkilileri, risk azaltacak dairelerin başkanlarıyla bir araya gelerek bazı kararlar aldık. Bu kararla belediye başkanlıklarının çağrısına gerek olmadan ilgili daire başkanları bölgedeki diğer belediyedeki daire başkanlarıyla görüşebilecek. Daire başkanları kimin nerede, nasıl yardım edeceği ve ne yapacağı belirleyecek. Bununla ilgili yol haritasını belirledik. 24 saat esasına göre belediyelerimiz teyakkuz içerisinde. 5 büyükşehir belediyemiz eylem acil planını yarın hazır edecek, afet kriz masaları oluşturduk."

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da Ege Denizi'nde yaşanan depremlerin halkı haklı olarak tedirgin ettiğini belirterek "Biz İzmir'de Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'mızın koordinasyonunda bir kriz masası oluşturduk. Süreci yakından takip ediyoruz. Türkiye'deki fay hatlarında bir hareketlenme olup olmadığını yakından takip ediyoruz. Bir tsunami uyarı sistemi kurmaya karar verdik. Bir risk oluşması durumunda insanlarımızı uyaracak bir tutumumuzun olması gerekiyor. Çalışıyoruz, gelişmeleri de takip ediyoruz. İzmir ve çevre iller için herhangi bir noktada sorun olduğu zaman, yardım konusunda hazır şekilde organizasyon içerisinde olacağız. Belediyeler olarak iş birliği içerisinde çalışacağız. Ege Bölgesi olarak dayanışma içerisinde olacağız" diye konuştu.