İçelli: Depremle birlikte tsunami tehlikesi var

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 2 binden fazla deprem meydana geldi. Sarsıntılar yer yer devam ederken, Türkiye ve Yunanistan'da yetkililer önlemler almaya başladı. Santorini ile Amorgos Adaları arasındaki deniz bölgesinde Kiklades Adaları'nda yaşanan depremler sonrası açıklamalarda bulunan, Maraş depremine 10 öncesinde işaret ederek gündeme gelen maden teknolojisi ve yer bilimi uzmanı Serkan İçelli, kıyılara yakın bir bölgede yaşanacak depremlerin, tsunami ile birlikte yıkıcı bir etkiye sahip olabileceğini ifade ederek, "7.5 büyüklüğündeki depremler burada sürpriz olmayacaktır. Bu depremler ülkemizde afet boyotunda bir etkiye ve yıkıma sebep olmaz fakat tsunami şeklinde Muğla kıyılarını vurabilir. Tsunami dalgalarının boyları 1 ya da 3 metreye kadar çıkabilir ve vuruş gücü ile 4 veya 5 metreye kadar da yükselebilir. 1 veya 2 kilometre kadar da sahilden şehir merkezine kadar da deniz taşmalarına neden olabilir" şeklinde konuştu.