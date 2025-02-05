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Haberler İzmir İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bornova, Karabağlar, Konak, Ödemiş...

İzmir'de saatler süren su kesintisi! Bornova, Karabağlar, Konak, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU 5 Şubat Çarşamba (bugün) İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İzmir'in Bornova, Karabağlar, Konak, Ödemiş, ve Selçuk ilçelerinde sular kesilecek. İşte 5 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi:

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Karabağlar, Konak, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İZSU bugünün kesinti yaşanacak ilçelerini duyurdu. İşte 5 Şubat Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Karabağlar, Konak, Ödemiş...

BORNOVA ATATÜRK 05.02.2025 saat 09:57 ile 10:57 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Karabağlar, Konak, Ödemiş...

KARABAĞLAR ARAP HASAN 05.02.2025 saat 10:55 ile 12:56 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Karabağlar, Konak, Ödemiş...

KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, MEHTAP, ULUBATLI 05.02.2025 saat 09:59 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Karabağlar, Konak, Ödemiş...

ÖDEMİŞ ARTICAK, KAZANLI 05.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Karabağlar, Konak, Ödemiş...

URLA İÇMELER 05.02.2025 saat 10:43 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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