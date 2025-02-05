İzmir’de saatler süren su kesintisi! Bornova, Karabağlar, Konak, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İZSU bugünün kesinti yaşanacak ilçelerini duyurdu. İşte 5 Şubat Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA ATATÜRK 05.02.2025 saat 09:57 ile 10:57 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ARAP HASAN 05.02.2025 saat 10:55 ile 12:56 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, MEHTAP, ULUBATLI 05.02.2025 saat 09:59 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ARTICAK, KAZANLI 05.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER 05.02.2025 saat 10:43 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.