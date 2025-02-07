Depreme dirençli İzmir için dönüşüm başlayacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti afete dirençli hale getirmek, doğayla uyumlu ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için Deprem Master Planı çalışmalarına hız kazandırdı. Deprem Master Planı için altlık oluşturacak yapı envanteri, depremsellik-tsunami araştırması ve mikrobölgeleme etüt çalışmaları tamamlandığında güvenli bir kent için gerekli veriler elde edilmiş olacak. Tüm araştırma sonuçları entegre edilerek deprem etkisinde yapı-zemin etkileşimi en gerçekçi şekilde analiz edilecek. Deprem tehlike haritası ile yerleşime uygunluk haritaları oluşturulacak. İzmir'in en öncelikli konusunun deprem riskinin azaltılmasıyla ilgili çalışmalar olduğunu belirten İBB Başkanı Cemil Tugay, "İzmir'i depreme dirençli hale getirmek için başta yapı envanteri olmak üzere birçok risk azaltıcı çalışmayı sürdürüyoruz. Yapı stokunu depreme dayanıklı hale getirmek, yerleşime uygunluk haritası çıkartmak ve iyi bir afet yönetimi için Deprem Master Plan çalışmalarına devam ediyoruz. Ne olursa olsun bu dönemde riskli yapıların dönüşümü için süreci başlatacağız" dedi.