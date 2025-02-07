İzmir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü- kontörlü sabit hatlardan arandıkları ve örgüt içerisinde sorumlu kişiler ile telefon ve mesajlaşma geçmişi (HTS) irtibat kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 7 şüpheliye yönelik geçen 4 Şubat'ta polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir merkezli Ankara, Aydın, Hatay, Tokat ve Malatya'da baskınlarda şüphelilerin tamamı yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.