İzmir’de dev operasyon: Evi zehre dönüştürmüşler

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla adreste yapılan aramada, evin bir odasının led ışıklı ve havalandırma sistemli bir seraya dönüştürüldüğü görüldü.

Yapılan aramalarda ise 55 gram esrar, 196 uyuşturucu nitelikli hap, 2 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 100 mermi, 18 bin 600 lira nakit para ve bitki yetiştirmekte kullanılan çok sayıda ph düzenleyici sıvı besin ve toprak ele geçirildi.