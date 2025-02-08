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Haberler İzmir İzmir'de devrilen motosikletteki polis memuru kurtarılamadı, eşi yaralandı

İzmir'de devrilen motosikletteki polis memuru kurtarılamadı, eşi yaralandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 yıllık polis memuru Yunus Aydın, arkasındaki eşiyle birlikte motosikletten düştü. Yola savrulan Aydın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken eşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

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İzmir’de devrilen motosikletteki polis memuru kurtarılamadı, eşi yaralandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki kaza, saat 01.00 sıralarında Bornova Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 yıllık polis memuru Yunus Aydın yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Aydın ve arkasındaki eşi Mihriban Aydın, savrularak asfalt zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

İzmir’de devrilen motosikletteki polis memuru kurtarılamadı, eşi yaralandı

Ağır yaralanan Yunus Aydın ile eşi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus Aydın kurtarılamazken, eşinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yunus Aydın için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören yapıldı. Aydın'ın cenazesinin yarın Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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