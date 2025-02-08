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Haberler İzmir Kuzeninden devraldığı uyuşturucu ticaretinde suçüstü yakalandı

Kuzeninden devraldığı uyuşturucu ticaretinde suçüstü yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu satısı kuzeni tutuklanınca ticareti devralan şahıs ile 3 kişi, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Kuzeninden devraldığı uyuşturucu ticaretinde suçüstü yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 Şubat'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda İslamsaray Mahallesi'nde 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan M.D., P.C.M., K.T. ve S.K. isimli şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde, uyuşturucu maddeleri tartmakta kullanılan hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Kuzeninden devraldığı uyuşturucu ticaretinde suçüstü yakalandı

Şüphelilerden M.D.'nin uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 yıl ceza alan ve ve 27 Ocak'ta cezaevine götürülürken kaçmaya çalışınca ayağından vurularak yakalanan, tedavisi sonrası cezaevine gönderilen T.D'nin kuzeni olduğu öğrenildi. M.D.'nin uyuşturucu ticaretini aynı suçtan cezaevine gönderilen kuzeni T.D.'den devraldığı ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanarak 6 Şubat'ta adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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