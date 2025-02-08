“Mevcut taksiler İzmir’e yetiyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesinin T ve S plaka ihale talebi 15 Ocak'ta gerçekleşen UKOME toplantısında reddedilmişti. Belediyenin bu konuda yeni bir ihale hazırlığında olduğu iddia edilirken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan, "Yeni bir taksi ihalesine kesinlikle gerek yok" dedi. İzmir genelinde 380 durakta toplam 2 bin 916 taksinin hizmet verdiğini açıklayan Özkan, şu açıklamayı yaptı: "İzmir'de taksi bulamama gibi bir sorun yaşanmıyor. Aksine, günün belirli saatlerinde duraklarımız sıra bekleyen taksilerle doluyor. Mevcut sistem, yolcu ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Bu nedenle yeni bir taksi ihalesine kesinlikle gerek yok. 200 T ve 200 S plaka ihalesi talebi görüşüldü ve 13'e karşı 16 oyla reddedildi. Ancak, belediyenin bu konuyu yeniden gündeme getireceği iddiaları ortaya atıldı. Eğer bu iddialar doğruysa, çok yanlış bir karar alınmak üzere."