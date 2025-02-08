Şok gerçeği boşanırken öğrendi

İzmir'de iki çocuk annesi A.B. isimli genç kadın, 10 yıla yakın aynı evi paylaştığı iş insanı eşi Akın B.'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. İlk etapta çift anlaşmalı boşanmayı kabul etti.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Ancak genç kadının isteklerini vermek istemeyince dava çekişmeli boşanmaya döndü. Bu sırada ilginç bir olay yaşandı. Evlatlarının babasının tutumu ve yaptıklarını kabul etmeyen ve çekişmeli boşanma davasına dönen olayda, genç kadın avukatları aracılığıyla yürütülen davada şok olduğu acı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. B.'nin birlikte yaşadığı bir sevgilisi ve iki çocuğu olduğunu nüfus kayıtlarında öğrenince beyninden vurulmuş gibi oldu. Yıllardır sakladığı ve birlikte yaşadığı Kumsal isimli kadın ve o kadından iki çocuğunun ortaya çıkması ile köşeye sıkışan çapkın iş insanı Akın B, boşanma davasındaki şartları kabul edip tekrar anlaşmalı boşanmayı kabul etti. Anlaşmalı boşanmayı kabul etmesi sonrası çiftin boşanma davası sonuçlanırken, genç kadın tüm isteklerini kabul ettirerek boşanmayı başardı.