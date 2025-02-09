8 yıllık Üniversitede ilkleri başardı

2016 yılındaki hain FETÖ darbe girişiminden sonra kapatılan özel bir üniversitenin yerine kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Yeni Asır Gazetesi'ni ziyaret etti. Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ile bir araya gelen Rektör Tunçsiper, üniversitenin kuruluşu, gelişimi, eğitim ve öğretimde gelinen noktayı anlattı.

"HER ŞEYE SIFIRDAN BAŞLADIK"

Fakülteler, bölümler ve akademik çalışmalarla ilgili bilgi veren Tunçsiper, üniversitenin hedeflerinden de bahsetti. Kurucu rektör olmanın zorluklarını anlatan Tunçsiper, "Resmi Gazete'de atandığımı gördüm ve İzmir'e geldim. 2017'de rektör olarak atandıktan sonra ilk 2 ay içerisinde 4 bölümü aktif ettim. Her hafta üniversitemizden YÖK'e yazı gidiyordu. Hızlı bir şekilde ilerledik. YÖK Başkanı ile istişarelerde bulunuyordum, 'Farklı bir üniversite yaratmak istiyorum' dedim. Onlar da bana İngilizce olarak devam edin ve açılmayan bölümleri açın önerilerinde bulundu. Geldiğimiz noktada 42 bölümümüz aktif. 10 fakültenin hepsini ilk yılda aktif hale getirdik. 13 bin 500 öğrencimiz, 700'e yakın da akademik kadromuz var. Üniversitemize kendi evimize bakar gibi baktık ve büyüttük. Üniversitemiz, sıfırdan başlayarak bu noktalara geldi" dedi.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ MANTIĞI

Çalışanlarının yüzde 70'inin kadın olduğunu belirten Tunçsiper, "Ulusal hakemli dergilerde 208 üniversite arasında öğretim üyesi sayısına düşen yayın sayısında ilk 5'te yer alık. Biz yeni bir üniversiteyiz ama DUS'ta (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı) öğrencilerimiz o kadar köklü üniversite arasında birinci oldu. Diş hekimliğinde hoca sayımız az ama biz ortak dersler için Tıp fakültesinin hocalarını da kullanıyoruz. DUS'un arkasında yatan başarı Tıp fakültemizin de başarısı. Tıp fakültesinden mezun ettiğimiz öğrencilerin de istedikleri ilk 3 tercihlerine girmiş durumdalar. Ortak hoca yöntemiyle az kadroyla en nitelikli öğrencileri yetiştiriyoruz. Bu şekilde devletin harcamalarından da tasarruf etmiş oluyoruz. Devlet üniversitesini özel (Vakıf) üniversitesi mantığıyla yönetiyoruz" şeklinde konuştu.

"İSTİHDAM SAĞLIYORUZ"

Yüzde 100 İngilizce eğitim verdiklerini söyleyen Tunçsiper, "Meslek yüksekokulu öğrencilerimiz organize sanayi bölgesinde eğitim alıyor. Böylelikle öğrencilerimiz hem teoriyi öğreniyorlar hem de mezun olunca iş buluyorlar. Meslek Yüksek Okulumuzda bile yüzde 100 İngilizce eğitim veriliyor. Tıp Fakültemizde yüzde 100 İngilizce eğitim veriyor. Bir üniversitenin başarısı yetiştirdiği öğrencinin istihdamına bağlıyor. Bu yüksekse üniversitenin başarısı da yüksektir" dedi. Uzundere'deki yerleşim için verdikleri mücadeleye de değinen Tunçsiper, "Bir senede 36 bölüme çıktık. Bölüm açtıkça buraya sığamadığımızı gördük. Bize Uzundere'de 800 dönümlük bir alan ve 400 dönümü tahsis edildi. 'Benim bir an önce burayı aktif hale getirmem lazım' dedim. Prefabrik yerler yapmak durumunda kaldık. 3 bine yakın öğrenci orada eğitim görmeye başladı. Olmayan bütçemizle oraya bir de yol yaptık" ifadelerini kullandı.

"NOBEL TÖRENİ'NE DAVET ALDIK"

Online eğitime geçen ilk 8 üniversiteden biri olduklarına değinen Tunçsiper, "Bizzat birebir hocalarımız online eğitimde ders anlattı. Hepimiz her dönem öğrencilerimizle birebir ilgileniyoruz. Üniversitemizde, Stanford Yaz Okulu açmanın gururunu yaşıyoruz. 50'ye yakın üniversiteyle anlaşma yaptık, eğitimler yapıyoruz. Hocalarımızdan bir tanesi Nobel ödül törenine davet edildi. Tıp Fakültemiz bir ilki gerçekleştirdi. İşareti dili projesini başarıyla tamamladı. Yeni bir üniversite olarak da YÖK'ün önemli olarak gördüğü akreditasyon sürecine girdik, 13 bölümümüzde akreditasyon sürecimiz başlamış bulunmakta. Tamamına ulaşacağız" dedi.

"EN İYİ NOKTAYA GETİRECEĞİZ"

Mevcut olan fakülteleri en iyi noktaya getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Tunçsiper, "Şu an geldiğimiz noktada biz çok dağılma taraftarı değiliz. Uzundere'de başlanan kampüse yoğunlaşmış durumdayız. Hoca ve laboratuvar sayımız sınırlı olduğu için... Bir yerde toplanıp büyümenim daha yararlı olacağı ve merkeze yerleşmenin daha doğru olduğu düşüncesindeyiz. Bir iş birliği konusunda da oturup konuşuruz. Mevcut olan fakültelerimizi en iyi noktaya getirmek istiyoruz. Hedefimiz Türkiye'deki ilk 10 üniversite arasına girmek. Genel sonuçlarımız da bunu gösteriyor. Tek arzum ve hedefim de burdur" ifadelerini kullandı.

ANLAMLI HEDİYE

Yeni Asır Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Zümrüt Yılmaz ve Haber Müdürü Burcu Ilgın'ın da yer aldığı görüşmenin sonunda Rektör Bedriye Tunçsiper'e Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir tarafından Yeni Asır Gazetesi'nin ilk nüshası hediye edildi.