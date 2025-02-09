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İzmir'in 5 ilçesinde su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 9 Şubat Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’in 5 ilçesinde su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 9 Şubat Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ 9 ŞUBAT PAZAR

BUCA YILDIZ

09.02.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE

09.02.2025 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ HİSAR

09.02.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN ATATÜRK, ÇAVUŞ, KESİK, MUSABEY

09.02.2025 saat 09:47 ile 12:47 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BOZDAĞ

09.02.2025 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

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