İzmir’in 5 ilçesinde su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 9 Şubat Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ 9 ŞUBAT PAZAR
BUCA YILDIZ
09.02.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE
09.02.2025 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ HİSAR
09.02.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ATATÜRK, ÇAVUŞ, KESİK, MUSABEY
09.02.2025 saat 09:47 ile 12:47 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZDAĞ
09.02.2025 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.