İzmir’in 5 ilçesinde su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 9 Şubat Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ 9 ŞUBAT PAZAR

BUCA YILDIZ

09.02.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE

09.02.2025 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ HİSAR

09.02.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN ATATÜRK, ÇAVUŞ, KESİK, MUSABEY

09.02.2025 saat 09:47 ile 12:47 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BOZDAĞ

09.02.2025 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.