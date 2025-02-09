Tarımın "Silikon Vadisi" olacak! İzmir Tarım Teknoloji Merkezi hayata geçiyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Ticaret Borsası (İTB) öncülüğünde kamu ve özel sektör desteğiyle hayata geçirilen ve KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Destek Programı kapsamında faaliyet gösterecek İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), proje başvurularını almaya başladı.
"Akıllı Tarım Teknolojileri" odağında hayata geçirilen söz konusu projeye ilişkin basın toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.
Toplantıda, akıllı tarım uygulamalarının, gerçek yaşam ortamında, gerçek kullanıcılar ve ürünlerle test edilebileceği ve geliştirilebileceği tematik inovasyon programına başvuruların başladığı duyuruldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü enstitülerinden İzmir'in Menemen ilçesindeki Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yer alan İTTM'de, tarım teknolojilerinin, özel sektör, kamu, akademi ve tarımsal üretici ve işleyicilerle geliştirilmesi hedefleniyor.