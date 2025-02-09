Tarımın "Silikon Vadisi" olacak! İzmir Tarım Teknoloji Merkezi hayata geçiyor

İzmir Ticaret Borsası ve İTTM Girişim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türk tarımında dijital dönüşümün ülke için en önemli yapısal reformlardan biri olduğunu belirtti.

İTTM'yi sürdürülebilir, rekabetçi ve verimli bir tarım sektörü için bilgi ile iletişim odaklı teknolojik tarımı ön plana çıkararak, tarım girişimciliği ekosistemini hayata geçirmek için kurduklarını anlatan Kestelli, projenin, Türk tarımının değişim ve dönüşümünde önemli bir kaldıraç işlevi göreceğini düşündüğünü dile getirdi.



Kestelli, İTTM'nin sektörde yön belirleyen bir kurum olacağını vurgulayarak, resmi açılışı bahar aylarında yapılacak merkezin tarımın "Silikon Vadisi" olacağını belirtti.