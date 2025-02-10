Gerilimli kongreye CHP’liler gelemedi

İ zmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik 2022 Eylül'de hayata geçirilen ve 33 ayda teslim edileceği söylenen İzmir İmece Yaka Konut Kooperatifi'nin mağdurları, aylardır belirsizliğini koruyan sorunlar üzerine hafta sonu Çiğli'de olağanüstü genel kurul toplantısı düzenledi. Önceki dönem İBB Başkanı Tunç Soyer tarafından başlatılan ve geçtiğimiz sene fiyaskoyla sonuçlanan kooperatif bünyesindeki Burano ve Murano isimli iki projeden sadece birisinin yüzde 30'luk kısmının tamamlandığı, diğerinin ise henüz inşaatının bile başlamadığı vurgulandı.

Yeni Asır olarak uzun zamandır kooperatifzedelerin sesini duyuruyoruz.

Bunların yanı sıra 8 ay öncesine kadar üyelerden düzenli olarak para toplanmasına rağmen kooperatif kasasının bomboş olması ve bu konularla ilgili hiçbir bilgilendirmenin yapılmaması da genel kurulda zaman zaman tansiyonun yükselmesine neden oldu.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu

YENİ BAŞKAN SEÇİMİ

Bu yılın ağustos ayında bitirilmesi planlanan ancak herhangi bir ilerleme kaydedilmeyen projelerin akıbeti hak sahiplerini kızdırırken, kooperatifin kurucu üyesi CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve yöneticilerden Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un genel kurula katılmaması da dikkat çekti.

Ümit Erkol

Sosyal medya üzerinden yapılan duyurularla bir araya gelen kooperatif üyeleri, gerçekleşen oylamalar sonucunda ezici çoğunlukla yeni yönetim kurulunu belirledi. Buna göre İmece Yaka Konut Kooperatifi'nin yeni başkanı Ezgi Ay Kaya oldu.

Tolga Ahıskalıoğlu

'BİLANÇO GEÇ AÇIKLANDI'

Kooperatife üye olan 260'ın üzerinde kişinin mağduriyet yaşadığını kaydeden kooperatif üyesi ve sözcüsü Tolga Ahıskalıoğlu, "Kooperatifçilik kanununa göre her yıl genel kurul yapılması, bilançoların açıklanması gerekirken, 2022 yılının bilançosu, 2023'te açıklandı. O günden bu yana bizlere başka hiçbir bilgi aktarılmadı. İnşaatların durumuyla ilgili genel kurul hakkımızı istedik, ancak kooperatif bunu dikkate almadı ve bizleri engellemeye çalıştı. Biz de bunun üzerine 300'e yakın kişinin yer aldığı bir grup oluşturduk. İBB'nin kentsel dönüşüm adı altında başlattığı, sözde garantiyle yapılan satışlar ve CHP il başkanlarının verdiği güvene dayalı sözler, hepimizi hüsrana uğrattı" dedi.

Mahmut Tatar

SALONDA GERGİNLİK

HERKESİN merak ettiği konularla ilgili açıklama yapması beklenen kooperatifin önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Tatar, son 6 aydır iftiraya uğradığını, kendisinin masum olduğunu ve sosyal medya üzerinden yalanlarla kirli bir kampanya başlatıldığını belirterek, "Ege Şehir Planlama bize 8 aydır üye aidatlarını ödemiyor. Sizler de doğal olarak bizim hakkımızda toplatılan imza kampanyası yüzünden endişelendiğiniz için aidatları ödemediniz. Sizlerden gelecek olan para 122.5 milyon TL, Ege Şehir Planlama'dan ise 40 milyon TL civarında. Bu sebeple 8 aydır tüm inşaatı durdurduk. Bu mağduriyetinizin sorumlusu, bugünkü genel kurulu yapmak için imza toplayan arkadaşlardır" deyince salonda gerginlik yaşandı.

'SORUNUN ÇÖZÜLECEĞİ SÖYLENDİ'

AHISKALIOĞLU, "Önceki İBB Başkanı Tunç Soyer bu projenin satılmaya başladığı dönemde inşaat alalına geldi ve açılışı yaptı. Hepimize bu evlerin belediye ile CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un güvencesinde olduğunu söyleyerek pazarladı. Bizler de inandık, işin arkasında belediye varsa, bir hata olmaz dedik. Fakat geldiğimiz nokta bu. İBB Başkanı Cemil Tugay bu sorunu çözeceğini söyledi. Buna çok sevindik ama arkasının boş olduğunu gördük. Protokol yok, ek sözleşme yok, yasal bir zemin yok" ifadelerini kullandı.