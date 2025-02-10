İşçiler CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplandı: İşimizi geri istiyoruz

İşçiler adına basın açıklaması yapan Elçin Cinğ ise, Karşıyaka Belediyesinin işçileri güveni kötüye kullanma, hırsızlık yapma veya meslek sırlarını açıklama gibi suçlamalar yönelterek işten çıkardığını belirterek, "Kıdem ve ihbar tazminatımızı alamadık, işsizlik maaşına başvurma hakkımızdan olduk ve SGK kayıtlarımıza 'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış' nedeniyle işten çıkarıldığımız işlendi. Bu durum, yeni bir iş bulmamızı da zorlaştırıyor." dedi.



Daha önce durumu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile paylaştıklarını ancak konunun çözüme kavuşturulması için somut adım atılmadığını belirten Cinğ, "Verilen sözler bu hafta içinde tutulmazsa ve işlerimize dönemezsek, ekmeğimizi savunmak için Ankara'ya yürüme kararı aldık." ifadelerini kullandı.



Sık sık slogan atan işçilerin, il başkanlığı önündeki bekleyişleri sürdürüyor.

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