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Haberler İzmir İşçiler CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplandı: İşimizi geri istiyoruz

İşçiler CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplandı: İşimizi geri istiyoruz

Son dakika İzmir haberleri...Karşıyaka Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığını öne süren 93 işçi CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Sorunun çözümü için hafta boyu eylemlerine devam edeceklerini belirten işçiler Ankara'ya yürüme kararı aldıklarını da belirttiler.

AA

Giriş Tarihi:

İşçiler CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplandı: İşimizi geri istiyoruz

Son dakika İzmir haberleri... Karşıyaka Belediyesi tarafından haksız yere işten çıkarıldıklarını öne süren DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi 93 işçi, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

Belediye iştiraki Kent AŞ'de çalışırken işten çıkartılan ve 10 Ağustos'tan bu yana zaman zaman eylem yapan işçiler, CHP İl Başkanlığı önünde toplandı.

Genel İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Barış Okur, gazetecilere işçilerin haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldıklarını iddia ederek, sorunun çözümü için hafta boyunca eylemlerini burada sürdüreceklerini söyledi.

İşçiler CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplandı: İşimizi geri istiyoruz

İşçiler adına basın açıklaması yapan Elçin Cinğ ise, Karşıyaka Belediyesinin işçileri güveni kötüye kullanma, hırsızlık yapma veya meslek sırlarını açıklama gibi suçlamalar yönelterek işten çıkardığını belirterek, "Kıdem ve ihbar tazminatımızı alamadık, işsizlik maaşına başvurma hakkımızdan olduk ve SGK kayıtlarımıza 'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış' nedeniyle işten çıkarıldığımız işlendi. Bu durum, yeni bir iş bulmamızı da zorlaştırıyor." dedi.

Daha önce durumu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile paylaştıklarını ancak konunun çözüme kavuşturulması için somut adım atılmadığını belirten Cinğ, "Verilen sözler bu hafta içinde tutulmazsa ve işlerimize dönemezsek, ekmeğimizi savunmak için Ankara'ya yürüme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Sık sık slogan atan işçilerin, il başkanlığı önündeki bekleyişleri sürdürüyor.

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