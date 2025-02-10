İşçiler CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplandı: İşimizi geri istiyoruz

Son dakika İzmir haberleri... Karşıyaka Belediyesi tarafından haksız yere işten çıkarıldıklarını öne süren DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi 93 işçi, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.
Belediye iştiraki Kent AŞ'de çalışırken işten çıkartılan ve 10 Ağustos'tan bu yana zaman zaman eylem yapan işçiler, CHP İl Başkanlığı önünde toplandı.
Genel İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Barış Okur, gazetecilere işçilerin haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldıklarını iddia ederek, sorunun çözümü için hafta boyunca eylemlerini burada sürdüreceklerini söyledi.