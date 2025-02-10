İzmir’de su kesintisi 10 Şubat Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 10 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 10 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
KEMALPAŞA ATATÜRK
10.02.2025 saat 08:10 ile 11:13 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ ÖREN
09.02.2025 saat 17:00 ile 10.02.2025 saat 12:00 arasında yaklaşık 19 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇINARLI, MERSİNLİ
10.02.2025 saat 08:51 ile 10:51 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET
10.02.2025 saat 09:33 ile 11:33 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAZANLI
10.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE GÖKÇEN, KAHRAT
10.02.2025 saat 09:07 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.