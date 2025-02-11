İşten çıkarılan 163 işçi için yeni gelişme: Eylemlere ara verildi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nden bir süre önce işten çıkarılan 163 işçi için, DİSK GENEL-İŞ İzmir 1, 2, 3 ve 9 Nolu Şube Başkanları ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bir görüşme gerçekleştirdi. Sendika, görüşmenin ardından eylemlere 24 saat ara verme kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir süre önce işten çıkarılan

148 İZENERJİ, 5 ESHOT VE 10 Kent Konseyi işçisi için bugün yeni bir gelişme yaşandı. DİSK GENELİŞ İzmir 1, 2, 3 ve 9 Nolu Şube Başkanları ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Tugay'ın, 163 işçinin durumunu değerlendirmek için sendikadan zaman istediği öğrenilirken, sendika eylemlere 24 saat ara verme kararı aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DİSK Genel-İŞ İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal, "Bundan sonra hep birlikte İzmir'in hem hakkı olan ilişkisini hem bizim yapacağımız hizmetlerle ilgili bütün çalışmaların kendileriyle ve bürokratlarla birlikte iletişim içerisinde olup bir kolektif şeklinde yürüteceğimiz bilgisini aldım. Bu şekilde de yolumuza devam edeceğimizi umuyorum" dedi.