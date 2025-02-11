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İzmir tüyler ürperten olay: Yaşadığı evde kemikleri bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanda yalnız yaşayan 87 yaşındaki kadından haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri yaşlı kadının evinde şoke eden o olayla karşılaştı. Ekipler, evinde uzun süre önce vefat ettiği belirlenen 87 yaşındaki kadının kemiklerine ulaştı.

AA

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İzmir tüyler ürperten olay: Yaşadığı evde kemikleri bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşadığı evinde uzun süre önce vefat ettiği belirlenen 87 yaşındaki kadının kemiklerine ulaşıldı.

İzmir tüyler ürperten olay: Yaşadığı evde kemikleri bulundu

Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Gülşen Çoğulu'dan (87) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve çilingirle adrese gitti.

Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri, uzun süre önce hayatını kaybeden Çoğulu'nun cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleriyle karşılaştı.

İzmir tüyler ürperten olay: Yaşadığı evde kemikleri bulundu

Cesedin kalıntıları, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaşamını yitiren kadının eşinin 23 sene önce vefat ettiği, çocuğunun bulunmadığı ve uzun süredir yalnız olduğu belirtildi.

Çoğulu'yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ulaşamadıklarını ifade eden yakınlarının da bir süre önce polis merkezine başvurdukları öğrenildi.

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