İzmir tüyler ürperten olay: Yaşadığı evde kemikleri bulundu

Cesedin kalıntıları, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Yaşamını yitiren kadının eşinin 23 sene önce vefat ettiği, çocuğunun bulunmadığı ve uzun süredir yalnız olduğu belirtildi.



Çoğulu'yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ulaşamadıklarını ifade eden yakınlarının da bir süre önce polis merkezine başvurdukları öğrenildi.