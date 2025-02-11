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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 11 Şubat Salı

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Şubat Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 11 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Şubat Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İşte 11 Şubat Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Şubat Salı

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Horozgediği

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Hisarköy

9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim

13:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu

10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Ilıpınar
Kozbeyli

9:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere
Çelebi

10:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Poligon

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Şubat Salı

10:30 - 16:30
KARABURUN / İZMİR
Tepeboz
Merkez
Bozköy
Hasseki

10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Mavişehir

10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni

9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Tumbullar
Taşlıyatak

10:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Bozalan
Görece
Turgutlar
Telekler

10:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Büyükavulcuk

14:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Birgi
Barbaros
Uzunkuyu
Zeytinler
Zeytineli

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