İzmir’de elektrik kesintisi 11 Şubat Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İşte 11 Şubat Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İşte 11 Şubat Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Horozgediği
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Hisarköy
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim
13:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Ilıpınar
Kozbeyli
9:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere
Çelebi
10:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Poligon
10:30 - 16:30
KARABURUN / İZMİR
Tepeboz
Merkez
Bozköy
Hasseki
10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Mavişehir
10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Tumbullar
Taşlıyatak
10:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Bozalan
Görece
Turgutlar
Telekler
10:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Büyükavulcuk
14:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Birgi
Barbaros
Uzunkuyu
Zeytinler
Zeytineli