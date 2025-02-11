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Haberler İzmir İzmir'de kan donduran olay! 1 yaşındaki bebeğini denize attı

İzmir'de kan donduran olay! 1 yaşındaki bebeğini denize attı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın henüz 1 yaşındaki bebeğini denize attı. Bebek vatandaşlar tarafından denizden çıkarılırken anne Kevser C. gözaltına alındı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de kan donduran olay! 1 yaşındaki bebeğini denize attı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde 1 yaşındaki bebeğini denize attığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Bir kadının Bengiler Mahallesi'nde denize girdiğini ve kucağındaki bebeği suya attığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan 1 yaşındaki bebek, sağlık ekibince Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarının inceleyen ekipler, tespit ettikleri anne Kevser C'yi (30) gözaltına aldı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İzmir’de kan donduran olay! 1 yaşındaki bebeğini denize attı İzmir’de kan donduran olay! 1 yaşındaki bebeğini denize attı İzmir’de kan donduran olay! 1 yaşındaki bebeğini denize attı

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