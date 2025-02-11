Karşıyaka Belediyesi işçileri 185 gündür grevde

KARŞIYAKA Belediyesi tarafından "güveni kötüye kullanma, hırsızlık veya sırların ifşa edilmesi" anlamında gelen SGK 26 ve 46 kodlarıyla işten çıkarılan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi 93 işçi, 185 gündür eylemlerine devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirten işçiler, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplanarak konunun çözüme kavuşturulmasını talep etti. Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş.'den çıkartılan 93 işçi, 'Kent A.Ş. işçisi direnişin simgesi' ve 'İşimizi geri istiyoruz' gibi sloganlar atarak, işlerine geri dönmek istediklerini belirtti.

İşçiler adına söz alan Elçin Cinğ, "Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş bünyesinde yıllardır emek veren, alın teriyle geçimini sağlayan çalışanlardık. Hiçbir haklı gerekçe olmaksızın haksız ve hukuksuz bir şekilde İş Kanunu 25/2 maddesi gerekçe gösterilerek SGK KODU 26 ve 46 ile işten çıkarıldık. İşverenimiz olan Karşıyaka Belediyesi bize güveni kötüye kullanma, hırsızlık yapma veya meslek sırlarını açıklama gibi suçlamalar yöneltti. Bu sebeple işten çıkarılmamızın ağır sonuçları oldu. Kıdem ve ihbar tazminatımızı alamadık, işsizlik maaşına başvurma hakkımızdan olduk ve SGK kayıtlarımıza 'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış' nedeniyle işten çıkarıldığımız işlendi. Bu durum, yeni bir iş bulmamızı da zorlaştırıyor. Bu karar keyfi ve haksız bir şekilde alınmıştır" diye belirtti.

"HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"

VERDİKLERİ mücadelenin sonucunu aldıklarını ve işlerine döneceklerini düşünmeleri sebebiyle eylemlere ara verdikten sonra yeni bir yol haritası çizmek zorunda bırakıldıklarından bahseden Elçin Cinğ, şunları kaydetti: "Verilen sözler bu hafta içinde tutulmaz ve işlerimize dönemezsek, ekmeğimizi ve onurumuzu savunmak için Ankara'ya yür��me kararı aldık. Bu yürüyüşün, ülkemizde iş güvencesi elinden alınan, emeği değersizleştirilen tüm çalışanların sesi olacağına inanıyoruz. Biz, sadece hakkımız olanı istiyoruz. Adalet, iş güvencesi ve emeğe saygı. Yetkilileri, işverenleri ve kamuoyunu bu haksızlığa karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz."