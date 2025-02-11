BUCA ile Bornova'yı birbirine bağlayarak kent trafiğine nefes aldıracak Onat Tüneli'nde ışığa 210 metre kaldı. Kazı çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlanırken, Büyükşehir Belediyesinin kendi kaynakları ile sürdürdüğü dev proje, bağlantı yolları ile birlikte 2026 yılında hizmete alınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü Onat Tüneli'nde çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayarak kent trafiğine nefes aldıracak tarihi yatırımda tünel içi ve tünel dışında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarda tünel kazılarının yüzde 90'ı tamamlandı. 7 gün 24 saat devam eden çalışmalar kapsamındaki tünelin 2025 yılı ortalarında tamamlanması, projenin ise 2026 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

TRAFİK NEFES ALACAK

PROJE tamamlandığında Buca ile Bornova arası 45 dakikadan 10 dakikaya inecek. 2,5 km'lik kısmı derin çift tünelden oluşan 8,3 kilometrelik alternatif yol sayesinde Konak, Balçova, Çeşme, Urla gibi ilçelerden şehir trafiğine girmeden Bornova, Karşıyaka gibi İzmir'in kuzeyindeki ilçelerin yanı sıra İstanbul ve Ankara yoluna bağlanılabilecek. Kent merkezinde oluşacak yeri arter sayesinde Yeşildere Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinde oluşan Bornova trafiği ile otogar yönüne Şehitler Caddesi ve Kamil Tunca üzerinden oluşan Halkapınar trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. İzmirliler, Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı üzerinden Buca Onat Tüneli'ne bağlanarak kısa sürede otogar ve Bornova'ya ulaşmış olacak.