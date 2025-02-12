AFAD’dan İzmir alarmı

EGE Denizi'nde 3'ten büyük deprem sayısı 10 Şubat itibariyle 1000'e yaklaştı. Kaydedilen en büyük sarsıntı 5.2 olarak ölçülürken bölgedeki sismik hareketlilik AFAD'ı da harekete geçirdi.

AFAD olası acil bir durumda müdahale etmeleri için çeşitli illerden 70 kişilik takviye ekibi İzmir'de görevlendirdi. Oluşturulan deprem kurulu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde İzmir'de toplantı yapacak.

DENİZ 300 METRE ÇEKİLDİ

AYDIN'IN Didim ve İzmir'in Çeşme ilçelerinde deniz suyu kıyıdan 300 metre çekildi. Çekilmenin bölgedeki sismik hareketlilikten kaynaklandığı iddiası paniğe neden olurken, bilim insanları deniz suyunun kuvvetli poyraz yüzünden çekildiğini duyurdu.