İzmir Büyükşehir’de ücretsiz izne çıkartılan işçiler döndü

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde 158 işçi ücretsiz izne çıkarılmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, işçileri işe döndüğünü açıkladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı sendikaların başkanları ve üyelerinden oluşan topluluk Kültürpark'taki İzmir Sanat Başkanlık Ofisi'ne yürüyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret etti.

"BEN PATRON DEĞİLİM"

ZİYARETTEN dolayı teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Hepimiz kendi adımıza bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Burada hepimiz bir hizmete yönelik buradayız. Ben 5 yıllığına sizler de dahil vatandaşların oylarıyla buraya geldim, ben patron değilim. Bu belediyeyi işler, hizmet verir halde tutmakla yükümlüyüm. Üzerimizde bu ağır baskıların olduğu dönemde çalışma arkadaşlarımızdan rica ediyorum, yanımızda durun. Buna ülkemizin, şehrimizin, belediyemizin ihtiyacı" dedi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, İzBB ile aynı amaç uğruna çalıştıklarının altını çizerek, "Biz aslında bir yolun aynı yolcusuyuz" diye konuştu.