Sevgililer günü bereketi: İzmir’de çiçek mezatında rekor yoğunluk!

İzmir, Türkiye'nin çiçek üretiminde önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. 3 bin dekar alanda yılda yaklaşık 202 milyon kesme çiçeğin üretildiği kentte bu yıl da Sevgililer Günü'ne özel hazırlıklar sürüyor. 14 Şubat öncesinde Balçova Çiçek Mezatı'nda sergilenen çiçekler, açık artırma usulü satışa sunuluyor. Öte yandan vatandaşlar, bütçelerine uygun olarak tektaş ve baget yüzüklerden küpe, kolye ve bilekliklere kadar pek çok takıya da ilgi gösteriyor.

MENDERES ÖNCÜ

Sevgililer Günü öncesinde Balçova Çiçek Mezatı'nda sergilenen çiçekler, açık artırma usulü satışa sunuluyor. Mezatın yapıldığı alanda değerlendirmelerde bulunan İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Antalya 1'inci, İzmir 2'nci sırada. İzmir'de yaklaşık 3 bin dekarlık alanda kesme çiçek üretiliyor. Çiçeklerin yüzde 16'sı İzmir'den üretilip, Türkiye'nin dört bir tarafına hatta yurt dışına ihraç ediliyor. Şehrimizdeki çiçeklerin neredeyse yüzde 50'si Menderes'te yetiştiriliyor. Geri kalan yüzde 50'sinin üretimi ise Balçova, Urla, Kiraz ve Narlıdere'de yapılıyor. Ağırlıklı olarak gül, kasımpatı, karanfil, gerbera gibi birçok çeşit üretiliyor" diye konuştu.

3 ÜLKEYE İHRACAT

Balçova'daki çiçek mezadının önemli olduğunu vurgulayan Mustafa Şahin, "Bir ürünü üretmek kadar pazarlamak da önemli. İzmir'de çiçek mezatında da ürünler gerçek değerini bulunuyor. Normal şartlarda İzmir'de günlük ortalama 600 kova, yaklaşık 300 bin adet çiçek satılıyor ama Sevgililer

Günü'ne özel 3 bin kova 1 milyon adet çiçek mezata giriyor. Bugün çok yoğun, önümüzdeki 2 gün de çok yoğun olacak" dedi. Şahin, "Mezatlarda sadece iç piyasaya dönük bir çalışma yapılmıyor. Buradaki alıcılar mezattan aldıklarını başta Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi civar ülkelere ihracat yapıyor. Önümüzdeki süreçte, bazı dönemlerde uçak kargoyla çok daha uzak ülkelere de gönderildiği oluyor ama şu an ağırlıklı 3 ülke ihracatımız kapsamında" diye konuştu.

LED IŞIKLI BUKETLER

Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan led ışıklı "kelebek", "sonsuzluk gülü" ve "ayıcık" buketleri de alternatif hediyeler arasında yer alıyor. Ankara Çiçek

çiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, Ankara'ya 15 TIR ithal çiçek geldiğini belirtti. Yurt içinde üretilen 40 TIR çiçeğin de yine başkente getirildiğini dile getiren Çimen, Türkiye'nin, çiçek üretimi konusunda kaliteyi artırdığını ifade etti. Çimen, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırmızı güllerin Sevgililer Günü için en çok tercih edilen çiçekler arasında bulunduğuna dikkati çekerek, "Kırmızı gül, aşkı ifade ediyor. Beyaz, 'tertemiz duygu', sarı, 'sıcak sevgi', pembe, 'gönlüm sende' anlamı taşıyor." dedi. Her bütçeye uygun çiçek bulunduğunu anlatan Çimen, "fahiş fiyat"ın söz konusu olmadığını, gülün tane fiyatının 200-300 lira arasında değiştiğini bildirdi.

TEKTAŞ VE BAGET TAŞLI YÜZÜKLERE İLGİ YOĞUN

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, kuyumcuların Sevgililer Günü hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi. Sönmez, hediyelerin kalıcılığıyla gelecek nesillere bile hediye edilebildiğine dikkati çekerek, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü için yoğun talep edilen ürünlerin tektaşın yanı sıra baget taşlı yüzükler, altın ürünler, küpe, kolye ve bileklikler ile gümüş takılar olduğunu bildirdi. Sönmez, ürün fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti: "Herkesin ulaşabileceği özel takılar hazırladık. Altında 1500 liradan, pırlantada 7 bin 500 liradan başlayan ürünlerimiz var."