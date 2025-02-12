“Şiddeti 8’e varabilir”

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM), Ege Denizi depremleriyle ilgili rapor yayınladı. Raporda Santorini merkezli 7.5 büyüklüğündeki bir depremin yaşanması durumundaki senaryoya değinilip, "Santorini civarında depremin 9 şiddetinde yaşanacağı öngörülmektedir. İzmir Körfezi, Kuşadası Körfezi gibi alüvyonal zemin üzerindeki kısıtlı alanlarda, depremin şiddet değeri 8'e varan değerler alabileceği düşünülmektedir" denildi.

EGE DENİZİ BEŞİK GİBİ SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

EGE Denizi'nde geçtiğimiz gün saat 23.16'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 01.37'de 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İki deprem sonrasında büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremler İzmir, Muğla, Balıkesir, Aydın ve Çanakkale illerinden de hissedildi.