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Firari FETÖ'cü İzmir'de yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ş., saklandığı çatı katında yakalandı. Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Öte yandan, firariyi evinde saklayan M.S. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan işlem başlatıldı.

AA

Giriş Tarihi:

Firari FETÖ’cü İzmir’de yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü A.Ş'nin (50) Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ş'yi, saklandığı çatı katında yakaladı.

Öte yandan hükümlüyü ikametinde sakladığı tespit edilen M.S. (59) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında A.Ş'nin babasının ikametinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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