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İzmir cuma namazı saati 14 Şubat!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İzmir cuma namazı saati kaç? soruları merak ediliyor. Diyanet İşleri il il cuma namazı saatlerini yayınladı. İşte 14 Şubat İzmir cuma namazı saati...

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İzmir cuma namazı saati 14 Şubat!

İzmir'de bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusu cuma namazını eda etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Diyanet il il cuma namazı saatlerini paylaştı. İşte İzmir cuma namazı saati...

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 14 ŞUBAT

Diyanet verilerine göre İzmir'de bugün cuma namazı saat 13:31'de kılınacak.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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