İzmirli şehidimiz son yolcuğuna uğurlandı!

Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay (32), Suriye'nin kuzeyinde 7 Şubat tarihinde bir üs bölgesine teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralandı. Oktay, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen askeri törenin ardından İzmir'e getirildi. Şehit için bugün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.