Menemen Asarlık’a yeni aile sağlık merkezi

İZMİR Menemen Belediyesi tarafından Asarlık Gençlik Merkezi Kompleksi içinde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi, hizmete girdi. Böylece vatandaşlar hastaneye gitmek zorunda kalmadan 1. basamak sağlık hizmetlerini artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde alabilecek. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Asarlık Aile Sağlığı merkezi, bölge için önemli bir ihtiyaçtı. Bu ana ihtiyacı gidermek için binamızı yaparak Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik. Önümüzdeki süreçte Ulukent Semt Polikliniği de hizmete girmiş olacak. Menemen'i sağlık alanında da öncü yapıyoruz" dedi.