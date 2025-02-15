Alacağını tahsil etmek isteyen adamı akrabası da dolandırdı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Abdulkadir Balım (57), iddiaya göre iş arkadaşı olan iki kardeşe 140 bin Euro borç verdi ve karşılığında senet aldı. Zaman içerisinde parasını alamayan Balım, yakın akrabası olan avukat İ.Y.'ye başvurdu. Avukat, senedi aldıktan sonra Balım'dan ilk olarak teminat bedeli ödemesini istedi. Daha sonra ise farklı zamanlarda yine dava için 'ödeme yapması gerektiğini' belirtti.

'SUÇLULARLA İŞ BİRLİĞİ'

Bu durumun birkaç yıl sürmesinin ardından talihsiz adam, iddiasına göre bir tanıdığının kendisini uyarmasıyla dolandırıldığını fark etti. Borç verdiği iş arkadaşları ve dava için anlaştığı avukat İ.Y.'nin birlikte işbirliği de yaptığını öne süren Abdulkadir Balım, toplamda 220 bin Euro zarara uğradı. Sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunan mağdur adam şimdi ise adaletin yerini bulmasını istiyor. Balım, "Avukat bana 'Ben parayı alırım, senden ücret istemem. Biz akrabayız' dedi. Fakat zaman içerisinde dolandırıldığımı anladım. Benim alacaklı olduğum şahıslardan da farklı miktarlarda para almış ve karşılığında arsa vermiş. Benim olaylardan haberim yok. İki taraf da kendi aralarında anlaşmış. Sonra davayı kapatıyor ve olayı bitiriyor" dedi.