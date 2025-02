İzmir'deki 650 yıllık İsa Bey Camisi ilk teravihle ibadete açılıyor

Taş işçiliğin ve özgün mimarinin korunduğunu vurgulayan Can, şöyle konuştu:



"Şu an caminin son hazırlıkları yapılıyor. Halılar döşenmeye başladı, peyzaj düzenlemeleri tamamlanıyor. İnşallah 28 Şubat'ta, İsa Bey Camisi'ni yeniden ibadete açacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak sürecin her aşamasında denetim sağladık ve restorasyonun koordinasyonunu üstlendik. Bu projede mühendislerimiz, mimarlarımız ve teknik ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalıştı."