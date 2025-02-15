İzmir'deki 650 yıllık İsa Bey Camisi ilk teravihle ibadete açılıyor

"CAMİMİZE KAVUŞACAĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

İsa Bey Camisi İmamı İbrahim Taşdemir de camiye yeniden kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Camiden uzak kalmanın kendileri için zor olduğunu aktaran Taşdemir, "Yalnızca bölge halkı için değil, yurt dışından gelen ziyaretçiler için de uzun bir bekleyişti. Ancak Allah'a hamdolsun ki camimiz tekrar açılacak, bundan dolayı çok mutluyuz. Hem ibadet edebileceğiz hem de ziyaretçilerimiz bu kutsi havayı yeniden soluyabilecek." dedi.



Camiyi ziyaret eden yabancı turistlere İslam'ı anlatan Taşdemir, "Burada daha önce 21 dilde yaklaşık 35 bin Kur'an-ı Kerim dağıttık. Bu hizmetimizi daha rahat ve kapsamlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. O nedenle gerçekten çok mutluyum. Çünkü bu cami bizim kaderimiz, özellikle benim kaderim. Camimiz, 28 Şubat Cuma günü açılacak." diye konuştu.

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