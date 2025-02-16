Eglenceli gecenin korkunç sonu

KONSERE GİTMİŞLERDİ

İzmir iş dünyasının tanınmış simalarından olan, demir çelik ve turizm otelcilik sektöründe şirketleri bulunan iş insanı Yaşar Yılmaz'ın, 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptığı eğlence programı, ölümle sonuçlandı.

Kız arkadaşıyla birlikte, ünlü şarkıcı Derya Bedavacı'nın İzmir Balçova'daki beş yıldızlı bir otelde düzenlenen konserini izleyen 54 yaşındaki Yaşar Yılmaz eğlenceli saatler geçirdi.

KONTROLDEN ÇIKTI

Konser bittikten sonra lüks cipiyle sevgilisini evine bırakan Yılmaz, Foça'daki oteline doğru yola çıktı. Çiğli'den Menemen istikametine seyir halindeyken, Ulukent kavşağında kaza yaptı.

4 çocuk babası Yaşar Yılmaz'ın bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi.

Saat 06.00 sıralarında meydana gelen feci kazada Yılmaz'ın kullandığı araç, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yılmaz, hurdaya dönen aracın içinde öldü.