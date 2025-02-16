İzmir’de su kesintisi 16 Şubat Pazar

Son dakika İzmir haberleri.... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İzmir'de sular saat kaçta gelecek? İşte 16 Şubat Pazar İzmir su kesintisi detayları...

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

BERGAMA FATİH

16.02.2025 saat 08:04 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır

KARŞIYAKA ŞEMİKLER

16.02.2025 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ATA, GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET

16.02.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KÜÇÜKAVULCUK

16.02.2025 saat 08:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BEYAZITLAR, BİRGİ, BÜYÜKAVULCUK, GERÇEKLİ, KÜÇÜKAVULCUK, OCAKLI

16.02.2025 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK BELEVİ

16.02.2025 saat 07:59 ile 09:59 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.