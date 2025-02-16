İzmir’in 11 ilçesinde elektrik kesintisi 16 Şubat Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte yanıtı...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte yanıtı...
10:00 - 18:00
ALİAĞA / İZMİR
Atatürk
Bozköy
Çakmaklı
Horozgediği
Samurlu
Siteler
Kurtuluş
Kültür
Kazım Dirik
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Karahıdırlı
Cevaplı
Koyuneli
10:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez
10:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Halilbeyli
Bağyurdu Yeni
9:30 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Umurlu
10:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Gölcükler
Mithatpaşa
Gazipaşa
Altıntepe
Kısık
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk
Gerçekli
Büyükavulcuk
Birgi
Beyazıtlar
Ocaklı
10:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
10:00 - 13:00
TİRE / İZMİR
Toki
Atatürk
Adnan Menderes
10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler
Subaşı
19 Mayıs
Atalan
Göllüce
9:30 - 15:30
URLA / İZMİR
Özbek