  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'in 11 ilçesinde elektrik kesintisi 16 Şubat Pazar

İzmir'in 11 ilçesinde elektrik kesintisi 16 Şubat Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin süreleri ve etkili olacağı ilçeler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 16 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’in 11 ilçesinde elektrik kesintisi 16 Şubat Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte yanıtı...

İzmir’in 11 ilçesinde elektrik kesintisi 16 Şubat Pazar

10:00 - 18:00
ALİAĞA / İZMİR
Atatürk
Bozköy
Çakmaklı
Horozgediği
Samurlu
Siteler
Kurtuluş
Kültür
Kazım Dirik

9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Karahıdırlı
Cevaplı
Koyuneli

10:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez

10:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Halilbeyli
Bağyurdu Yeni

9:30 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Umurlu

İzmir’in 11 ilçesinde elektrik kesintisi 16 Şubat Pazar

10:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Gölcükler
Mithatpaşa
Gazipaşa
Altıntepe
Kısık

10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk
Gerçekli
Büyükavulcuk
Birgi
Beyazıtlar
Ocaklı

10:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

10:00 - 13:00
TİRE / İZMİR
Toki
Atatürk
Adnan Menderes

10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Şehitler
Subaşı
19 Mayıs
Atalan
Göllüce

9:30 - 15:30
URLA / İZMİR
Özbek

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA