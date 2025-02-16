İzmirli sanatçı kitre bebek sanatıyla Anadolu kültürünü yaşatıyor

'GELENEKSEL GİYSİLERİ CANLANDIRMAYI SEVİYORUM'

Çalışma hayatının çocuklarını büyüttükten sonra 39 yaşında başladığını belirten Emine Polat, "Halk Eğitim merkezlerinde çalıştım. O zamanlarda beni zihinsel engelliler okuluna yönlendirdiler. 1995 yılında Çiğli Fakir Kimsesiz Zihinsel Engellileri Koruma Derneği'ni kurdum. 1999 yılında zihinsel engelliler için Çiğli'de okul yaptırdık. Okulu devlete bağışladık. Şu anda hala aktif, o okul benim onur kaynağım. 2004 yılında Motif Halk Oyunları Derneği'nin açtığı yarışma ile kitre bebek yapmaya başladım. Hiç bebek yapmamıştım, eğitimini de almamıştım. Çok acemi olmama rağmen bebeklerim Türkiye genelinde dereceye girdi. Ondan sonra devam ettim, kurslar açtım. Kız meslek lisesi mezunuyum. Akşam sanat okullarının bütün dallarına gittiğim için elimden her şey geliyor. Nakşını, dikişini, çiçeğini, her şeyini kendim yapabiliyorum. O nedenle de başarılı oldum" dedi.

Geleneksel giysileri canlandırmayı sevdiğini dile getiren Polat, "Onlarla yaşıyorum. Bugüne kadar yaptığım bebek sayısı 350'yi buldu. 160'ını Malatya Kent Müzesi cüzi bir miktar karşılığında satın aldı, daha sonra 10 tane de ben hediye ettim. Oldukça fazla çalışmam var" diye konuştu.