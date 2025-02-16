İzmirli sanatçı kitre bebek sanatıyla Anadolu kültürünü yaşatıyor

Sanatçının el emeğiyle, geven bitkisinden elde edilen bir tür zamk olan kitre ve pamuğun karışımıyla oluşturulan kitre bebek, sadece Türkiye'de yapılıyor. Tarihi geçmiş yüzyıllara dayansa da Türkiye'de ilk kitre bebeğin 1950'li yıllarda ülkenin ilk kadın sanatçılarından Zehra Müfit tarafından yapıldığı biliniyor. Geleneksel kıyafetlerle giydirilen kitre bebekler, Türk geleneğini ve kültürünü gelecek nesillere aktarma rolünü üstleniyor. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip geleneksel giysili kitre bebek sanatçısı Emine Polat, 52 yaşında tanıştığı kitre bebek sanatını severek sürdürüyor.